تفاصيل تهشيم شخص سيارة جاره بواسطة جرار في الدقهلية

شهدت قرية دميرة التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، واقعة غريبة حيث استقل مواطن جرارا زراعيا وهرول به مسرعًا صوب سيارة جاره ودهسها، وذلك لوجود نزاعات قضائية بينهما بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من السيطرة على الأحداث وضبط طرفي الواقعة.

وتلقى حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من وجوع مشاجرة بقرية دميرة "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين قيام "السعيد.م.ل" ـ مقيم قرية دميرة باستقلال جرار زراعي يمتلكه ودهس سيارة جاره ويدعى "أسامة.م.ل"، وذلك بعد تجدد خلافات الجيرة فيما بينهم نتيجة وجود خلاف بين والد الجاني والمجني عليه، وصلت إلى ساحات القضاء وحصول المجني عليه على حكم بالبراءة؛ ما أثار حفيظة "الجاني" فدهس سيارة المجني عليه، ووقوع اشتباكات بين العائلتين استخدم فيها الأسلحة البيضاء.

وتقنين الإجراءات تم ضبط طرفي الواقعة والتحفظ على الجرار الزراعي والسيارة التي تعرضت للدهس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أنه منذ 4 أيام شهدت الدقهلية واقعه مشابهة، عندما حاول شخص هدم منزل شقيقه عنوة مستخدمًا «لودر»، بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا وهم بداخلة وقرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية اليوم، تجديد حبس المتهم 15 يوما.