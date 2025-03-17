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أعداد جريدة الشروق
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بالصور.. لاعبو الأهلي ينتظمون في معسكر المنتخب

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 9:19 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 9:20 م

انتظم لاعبو النادي الأهلي في معسكر المنتخب الوطني المصري، اليوم، الإثنين، مع البداية الرسمية للأجندة الدولية.

وانطلق معسكر الفراعنة أمس، الأحد، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، ولكن لم ينضم لاعبوا الأهلي قبل الموعد الرسمي للأجندة الدولية، على خلفية الخلافات بين النادي واتحاد الكرة.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا من وصولي سداسي الأهلي وعلق عليها: « الفريق قرب يكتمل.. وصول لاعبي الأهلي اليوم».

وتضم قائمة المنتخب سداسي الأهلي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

ويلتقي المنتخب الوطني مع مستضيفه إثيوبيا يوم 21 مارس في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، ثم يستضيف سيراليون يوم 25  على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة.

ويتصدر المنتخب ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط، ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

 


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