رواندا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا وتتهمها بالانحياز للكونغو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت رواندا، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا، واتهمت القوة الاستعمارية السابقة "بالانحياز" إلى كينشاسا "قبل وأثناء الصراع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وقالت وزارة الخارجية الرواندية، في بيان: "أخبرت حكومة رواندا اليوم حكومة بلجيكا بقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية بأثر فوري"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت رواندا أنها أمهلت الدبلوماسيين البلجيكيين 48 ساعة للمغادرة، متهمة بروكسل "بالكذب والتلاعب لتشكيل وجهة نظر عدائية غير مبررة تجاه رواندا"، بحسب تعبيرها.

ورد على هذا القرار، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت إنها خطوة "غير ملائمة وتظهر أنه عندما نختلف مع رواندا فإنهم يفضلون عدم الدخول في حوار".

وأضاف أن بروكسل سترد بالمثل بإعلان الدبلوماسيين الروانديين غير مرغوب فيهم.

ويحاول زعماء أفارقة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار للنزاع في شرق الكونغو وسط اتهامات لرواندا بدعم حركة 23 مارس.