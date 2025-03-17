 رئيس فرع الرعاية الصحية بجنوب سيناء يلتقي مديري الإدارات لمناقشة سبل دعم جهود التطوير المستمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس فرع الرعاية الصحية بجنوب سيناء يلتقي مديري الإدارات لمناقشة سبل دعم جهود التطوير المستمر

رضا الحصري
نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 3:13 م | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 3:13 م

التقى الدكتور أيمن رخا مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء ورئيس إقليم القناة، اليوم الإثنين، مديري الإدارات الفنية بالفرع؛ لمناقشة سبل دعم جهود التطوير المستمر، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
وجرى خلال اللقاء استعرض سبل تعزيز كفاءة خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بتجربة المنتفعين، ومناقشة المبادرات التطويرية الخاصة بفرق العمل داخل المنشآت الصحية، إضافة إلى متابعة مستجدات إدارة التسويق والخطط المستقبلية لتعزيز الوعي بالخدمات المقدمة.
وأكد مدير فرع الهيئة، ضرورة وضع استراتيجيات لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التخطيط الأمثل للقوى البشرية بما يعزز استدامة الخدمات الصحية وفقًا لأعلى المعايير، ضمن حرص الهيئة على تعزيز التواصل المستمر مع المنتفعين، وتحقيق التكامل في الخدمات الصحية بما يتماشى مع المعايير العالمية، لضمان تقديم تجربة صحية متميزة تلبّي احتياجات المواطنين.

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