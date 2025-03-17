ترامب: لست قلقا من تهديدات الحوثيين برد الضربات الأمريكية

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربات المحتملة للحوثيين، التي من المتوقع أن تأتي رداً على الهجمات الأمريكية على اليمن، بقوله إنه ليس قلقا.

وقال ترامب للصحفيين، على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة عودة في وقت متأخر من فلوريدا إلى واشنطن، رداً على سؤال عما إذا كان قلقاً بشأن إجراءات انتقامية من جانب الحوثيين عقب الهجمات الأمريكية: "لا.. لست قلقاً.. في الحقيقة لا"، بحسب قناة الشرق السعودية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، استمرار عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، ونشرت مقاطع مصورة لمقاتلات وهي تقلع من حاملة طائرات لشن غاراتها.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، أن غارات أمريكية استهدفت محافظة الحديدة غربي البلاد، ومحافظة الجوف، شمال اليمن.

وكان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي قد قال، مساء الأحد، إن قواته ستستهدف السفن الأمريكية في البحر الأحمر ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في هجماتها على اليمن.

وأضاف الحوثي، في خطاب تلفزيوني: "الأمريكي وبوارجه وحاملات طائراته وقطعه البحرية ستكون مستهدفة وسيشمله حظر الملاحة الذي كان يخص الإسرائيلي وحده"، مشيراً إلى أنّه "اذا استمر العدوان على بلدنا فإننا سنتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى وشعبنا سيتحرك على نحو شامل وواسع".