على مدار ليالي شهر رمضان الكريم نتشارك معكم في سطور من المحبة والامتنان عن أشخاص أسعدونا عبر سنوات متتالية بحضورهم على الشاشة في شهر رمضان، كان منهم الممثلين أو المطربين أو المؤلفين والمخرجين وغيرهم، اختلفت الأسماء ولكن اشتركوا جميعا في هدف واحد وهو امتاع الجمهور بأعمالهم المتنوعة، وكل منهم حفر اسمه في ذاكرة المٌشاهد على مدار أعوام من العطاء الفني.



عندما وقع اختيارنا على تقديم هذه السلسلة لم يكن الهدف فقط التركيز على الممثلين أمام الكاميرا ولكن جميع عناصر العمل الفني الذين كانوا طرفاً في امتاع الجمهور المتفرج، وحلقة اليوم عن ممثلة أصبحت من أبرز وجوه دراما رمضان، واسمها يرتبط بالأداء التمثيلي المتقن، وتحصد الإشادات دائما على أدوارها، إنها انتصار.

كتب الناقد محمود عبدالشكور عن انتصار مؤخرا "تملأ انتصار دور لولا حيوية وحضورا وقدرة على أداء لحظات المرح والبهجة، وأوقات الشجن والذكريات المؤلمة.. وتبدو انتصار في أفضل حالاتها، وكأنها وجدت تقاطعات كثيرة بين الشخصية، وشخصيتها الحقيقية، لتقدم أحد أفضل أدوارها، وتثبت أنها ممثلة كبيرة حقا، تمنح أدوارها فهما وحضورا وثقلا كبيرا، والمسافة الكبيرة بين هذا الدور ودورها البديع المؤثر في حلقات أعلى نسبة مشاهدة في العام الماضي هي حجم موهبة هذه الممثلة العظيمة".

تحظى انتصار بتقدير كبير في الوسط النقدي، بعد مجموعة متنوعة من الأدوار البارزة، وخاصة التي تقدمها في مسلسلات شهر رمضان، حيث تكون عيون الجمهور والنقاد موجهة بقوة نحو الممثلين، ومشاركة انتصار في دراما رمضان ليست حديثة، منذ بدايتها وهي تشارك في مسلسلات بأدوار كوميدية وأيضا قدمت أدوار الشر.

تشارك انتصار في رمضان الحالي في أكثر من مسلسل، حيث تستكمل دورها "أم صابرين" في المسلسل الكوميدي "أشغال شقة جدا"، وتقدم شخصية "مدام لولا" في مسلسل "80 باكو"، وشخصية "إخلاص كابوريا" في مسلسل "إش إش"، وتشارك أيضا في مسلسل "قهوة المحطة" الذي سوف يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وفي رمضان 2024 قدمت شخصية "حمدية" أم من منطقة شعبية فقيرة في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بتوازي مع دورها الكوميدي "أم صابرين"، وشخصية "فوز" الزوجة الثانية في مسلسل المعلم، وحققت نجاحا كبيرا في هذا الموسم بشخصيات "حمدية" و"أم صابرين"، وفي رمضان 2023 شاركت في مسلسلين هما "رشيد" و"ضرب نار".

لا تجد انتصار غضاضة في تقديم شخصيات أكبر منها سنا وأحيانا تلعب دور امرأة مسنة، مسلسل شخصية "أم سيحة" في مسلسل "توبة" الذي عرض في رمضان 2022.



وفي رمضان 2016 شاركت في مسلسل "الخانكة" مع غادة عبدالرازق، وفي نفس العام قدمت شخصية "هندية" أم بنات سوبر مان في المسلسل الكوميدي الذي حمل نفس الاسم، وفي رمضان 2018 شاركت في مسلسل "ليالي أوجيني" مع ظافر العابدين.

تعتبر انتصار من الممثلات اللاتي يمكن أن يظهرن في نفس الموسم بشخصيات مختلفة، ففي رمضان 2015 شاركت في 3 مسلسلات هي: "ولي العهد" مع حمادة هلال، و"وش تاني" مع كريم عبدالعزيز، و"أستاذ ورئيس قسم" من بطولة عادل إمام.

وفي عام 2013 شاركت في عملين مختلفين تماما، وهما المسلسل الكوميدي "الرجل العناب" مع أحمد فهمي، ومسلسل "ذات"، ولعبت شخصية أم ذات "نيللي كريم" وهو واحد من أنجح أدوارها على الإطلاق وأشهرهم.

كما كانت حاضرة في مسلسلات رمضان 2012 من خلال عملين أيضا هما "البلطجي" مع آسر يس و"ابن موت" مع خالد النبوي.

ومن مشاركات انتصار الأخرى في رمضان على مدار سنوات متتالية، مسلسلات: "قصة حب"، "اللص والكتاب"، "كلمة حق"، "يتربى في عزو"، "حكايات زوج معاصر"، "ملك روحي".



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