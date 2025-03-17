درابر يتوج بلقب إنديان ويلز للتنس

توج البريطاني جاك درابر، بلقب بطولة إنديان ويلز للتنس، في منافسات فردي الرجال، مساء الأحد، ليحقق أول ألقابه على مستوى بطولات الأساتذة "فئة 1000 نقطة".

وانتزع درابر، اللقب، بالفوز في المباراة النهائية على الدنماركي هولجر رون بنتيجة 6-2 و6-2، بعد مواجهة استمرت نحو 70 دقيقة، ليحقق اللاعب البريطاني، البالغ من العمر 23 عاما، اللقب الثالث في مسيرته.

كما ضمن درابر أيضا، التواجد لأول مرة ضمن العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، حيث قفز للمركز السابع في التصنيف المباشر، أما رون صعد مركزا واحدا، ليحتل المرتبة رقم 12 في التصنيف.

وتوج جاك درابر بهذا اللقب، مشواره الرائع في البطولة، بعد التفوق على أسماء بارزة مثل الثنائي الأمريكي بين شيلتون وتايلور فريتز، قبل الإطاحة بالإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب، من الدور قبل النهائي.

ودخل درابر، قائمة تاريخية، حيث أصبح خامس لاعب بريطاني يحقق لقبا في بطولات الأساتذة، ليلحق بكل من أندي موراي الذي حقق 14 لقبا، بينما تساوى كل من كاميرون نوري وتيم هينمان وجريج روزيدسكي ودرابر، بلقب واحد.