إصابة مصور وصحفي على الحدود السورية اللبنانية بعد استهدافهما بصاروخ من حزب الله

أفادت وكالة الأنباء السورية، صباح الاثنين، بإصابة مصور وصحفي على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا، بعد استهدافهما بصاروخ موجه من حزب الله بشكل مباشر، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وشهدت الليلة الماضية اشتباكات وتبادلا للقصف بين الجيشين اللبناني والسوري على الحدود بين البلدين، وذلك في أعقاب حادثة بدأت بمقتل 3 عناصر من القوات السورية على يد مسلحين تابعين لحزب الله اللبناني.

وكشف الجيش اللبناني في بيان، الإثنين، أنه بعد «مقتل سوريَّين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر - الهرمل، نُقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة»، مضيفا أنه تم التنسيق وتسليم القتلى إلى الجانب السوري.

ولم يحدد الجيش اللبناني سبب مقتل الثلاثي، وذكر أن قرى وبلدات لبنانية تعرضت للقصف من داخل الأراضي السورية، فيما قامت الوحدات العسكرية بالرد على مصادر النيران.

من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع السورية، في ساعة مبكرة الاثنين، بيانا قالت فيه إن مجموعة تابعة لحزب الله قامت «عبر كمين بخطف 3 من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص، قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم تصفية ميدانية».

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ «جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من ميليشيا حزب الله»، وذلك وفقًا لتعبير البيان.