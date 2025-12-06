إيران تطلق صواريخ بعيدة المدى خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن قوات الحرس الثوري نفذت خلال اليوم الثاني من مناوراتها العسكرية البحرية إطلاقا لصواريخ بعيدة المدى في بحر عمان وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضح التقرير الصادر اليوم الجمعة، أن وحدات من الحرس الثوري أطلقت مجموعة من صواريخ كروز من عمق الأراضي الإيرانية، وأصابت أهدافا محددة في بحر عُمان ومنطقة مجاورة بالقرب من مضيق هرمز، ضمن مناورات عسكرية بدأت يوم أمس الخميس.

وبث التلفزيون الحكومي لقطات تظهر لحظات الإطلاق ووصول الصواريخ إلى أهدافها.

وأشار إلى أن هذه الصواريخ تشمل طرازات "قدر-110" و"قدر-380" و"غدير"، ويصل مداها إلى نحو 2000 كيلومتر، فيما أطلق الحرس الثوري أيضا صاروخا باليستيا من طراز "303"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنه.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المناورات هي تعبير عن "التضحية وروح المقاومة" لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري "لمواجهة أي تهديد" ضد إيران في أعقاب حرب يونيو الماضي.

وشملت المناورات استخدام أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل "نواب" و"مجيد" و"ميثاق"، تعمل ضمن بيئة حرب إلكترونية وتستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف الجوية والبحرية بدقة عالية. وتركز التدريبات على عرض القدرات القتالية الحديثة، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة، وتطوير مهارات التعقب والتعرف السريع على الأهداف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن المناورات تحمل، رسالة مزدوجة: "تأكيد ارتباط تضحيات الشهداء بقدرات الدفاع الوطني الحالية، وتوجيه رسالة سلام لدول الجوار، مع تحذير واضح للخصوم من أي خطوة عدوانية، إضافة إلى تأكيد استمرار نهج المقاومة والردع بقوة".

وتعد هذه المناورات الثانية من نوعها في أعقاب العدوان الذي شنته إسرائيل بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة ضد إيران في يونيو الماضي، وشمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.