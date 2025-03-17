ريتشاردز: تراجع مستوى صلاح أمام نيوكاسل؟ لعب وهو صائم

كشف ميكا ريتشاردز، مدافع مانشستر سيتي السابق، عن سبب تراجع مستوى محمد صلاح، نجم ليفربول، أمام نيوكاسل يونايتد، أمس الأحد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

قدم صلاح واحدة من أسوء مبارياته في الفترة الأخيرة مع ليفربول بالخسارة أمام نيوكاسل بنتيجة 2-1، وضياع لقبا كان في الإمكان، في مباراة لم يسدد فيها صلاح أي تسديدة على المرمى، ولم يصنع طوال زمن اللقاء.

قال ميكا ريتشاردز في تصريحات عبر بودكاست « The Rest Is Football»:" لا تنسوا أن صلاح في شهر رمضان الآن، وهو صائم أيضا، من الطبيعي ألا تكون لديه نفس مستويات الطاقة وهو غير صائم".

أضاف ريتشاردز:" تواجد محمد صلاح على أرض الملعب بهذا المستوى أمر رائع للغاية".

تابع:" أعتقد أن ليفربول يعتمد بشدة على محمد صلاح، ونتوقع منه أداءً عالميا، سواء بالحصول على ركلة جزاء، أو تنفيذ ركلة حرة في المرمى، أيا كان، أعتقد من وجهة نظر ليفربول أن الأداء كان ضعيفا بعض الشئ، وربما كان السبب رواء ذلك يكمن في الحالة النفسية بسبب نتيجة مباراة باريس سان جيرمان".

ورغم الإخفاق والخروج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وخسارة كأس الرابطة الإنجليزية لصالح نيوكاسل، لا يزال ليفربول متصدرا لسباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه أرسنال صاحب الـ58 نقطة.