برلماني أوكراني: كييف لن تقبل بأي اتفاق سلام ينتقص من سيادتها

قال أوليكسي جونشارينكو عضو البرلمان الأوكراني، إن أي اتفاق سلام بشأن بلاده يجب أن يكون قرارًا أوكرانيًا خالصًا، موضحا أن كييف لن تقبل بأي صفقة تنتقص من سيادتها أو تمنح الشرعية لروسيا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي خيري حسن، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات أمنية واضحة تحول دون تكرار العدوان الروسي.

وأشار إلى أن موسكو لم تلتزم بتعهداتها السابقة وتستخدم أساليب الخداع والتلاعب.

وعن لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد جونشارينكو أن ذلك لن يؤثر على موقف أوكرانيا، حيث ستواصل الدفاع عن حقها في الانضمام إلى التحالفات التي تراها مناسبة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص المفاوضات الجارية، أوضح أن الجانب الأمريكي يركز على ضمان أمن أوكرانيا واحترام سيادتها، مؤكدًا أن كييف لن تقبل بأي اتفاق لا يتماشى مع هذه المبادئ.

وحول العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، أعرب جونشارينكو عن أمله في تجاوز الخلافات الأخيرة بين زيلينسكي وترامب.

وأكد أن التعاون بين البلدين ضروري، حيث تحتاج أوكرانيا إلى الدعم الأمريكي، فيما يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من القدرات العسكرية والموارد الأوكرانية.