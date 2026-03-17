وزير الصحة يبحث مع شركة روسية تعزيز التعاون في مجالات الطب النووي والتكنولوجيا الطبية المتقدمة

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مسئولي شركة «Rosatom» الروسية، بمقر المركز الوطني الطبي «بريوروف» لأبحاث جراحات الإصابات والعظام التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى «الحياة الصحية» بالعاصمة الروسية موسكو.

ويأتي اللقاء، في إطار متابعة التعاون القائم بين مصر وشركة «روساتوم» في عدد من القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة وصناعة الدواء، مع استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الطب النووي والتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث فرص إنشاء مراكز متخصصة في الطب النووي والعلاج الإشعاعي داخل مصر، بما في ذلك إمكانية إنشاء مركز إقليمي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام، بما يسهم في دعم قدرات الدولة على مواجهة الأمراض غير السارية وعلى رأسها السرطان.

وتابع أن الجانبين ناقشا إمكانات نقل التكنولوجيا والبدء في التصنيع المحلي للنظائر المشعة والمستحضرات الإشعاعية الدوائية، بما يلبي الاحتياجات الوطنية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم خدمات الطب النووي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن المباحثات شملت سبل دعم التوسع في خدمات الأورام والتشخيص المتقدم ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب فرص توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والتقنيات الطبية الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم الكشف المبكر عن الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الطبية عن بعد، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي.

ولفت إلى تأكيد الجانبين أهمية التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات البشرية من خلال الزمالات والتبادل الأكاديمي بين المؤسسات الطبية المصرية والجامعات والمراكز البحثية الروسية، خاصة في مجالات العلاج الإشعاعي والطب النووي والفيزياء الطبية.

وأضاف أن الوزير، أكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية الصحية وتطوير المراكز الطبية الكبرى وتحديث الأجهزة والتقنيات العلاجية، والاستفادة من الخبرات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الطبية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية وتحقيق الاستدامة.