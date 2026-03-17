الدفاع الإماراتية: نتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليًا، مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

ونوهت في بيان، مساء الثلاثاء، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن دفاعاتها الجوية، تعاملت اليوم الثلاثاء، مع 10 صواريخ باليستية، و45 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأشارت في بيان، إلى أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الهجمات الإيرانية مع 314 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1672 طائرة مسيرة.

ونوهت أن «هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهم واجبهم الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية».

ولفتت إلى أن الهجمات أسفرت عن إصابة 157 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والأندونيسية، والسويدية، والتونسية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.