نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يستقبل الأنبا يوأنس ووفد الكنائس للتهنئة بعيد الفطر

قال الدكتور محمد عبدالمالك، رئيس فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلي، إن علاقة المسلمين والمسيحيين في مصر عامة وأسيوط خاصةً تربطها المودة والمحبة والمشاركة في المناسبات الاجتماعية والسياسية والوطنية منذ الفتح الإسلامي.

جاء ذلك خلال استقبال فرع جامعة الأزهر بأسيوط الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يرافقه وفد من قيادات الكنائس بالمحافظة؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لفرع الجامعة بأسيوط.

وخلال اللقاء، رحب نائب رئيس الجامعة بزيارة الأنبا يوأنس والوفد المرافق، معربا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق أواصر المحبة وروح الأخوة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، ومؤكدا أن مثل هذه الزيارات تجسد روح الوحدة الوطنية، وتعزز قيم التعايش المشترك بين أبناء الشعب المصري.

من جانبه، قدم الأنبا يوأنس خالص التهنئة لقيادات جامعة الأزهر ومنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم التسامح والاعتدال وترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين جميع أبناء الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالفتاح بهيج العواري، عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور عادل عبده، عميد كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد، والدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم للبنين، والدكتور محمود عمار، عميد كلية طب الأسنان، وحسام مهران، الأمين العام المساعد، والدكتور الحسين حماد، منسق المشاركة الاجتماعية بالفرع، والدكتور وليد صابر، مدير المكتب الفني، والدكتور أحمد ورداني، عضو المكتب الفني، ومحمد أبو الحمد، مدير عام إدارة شئون التعليم والطلاب بالفرع، والدكتور أسامة عبدالعال، مدير العلاقات العامة.

وأوضح رئيس فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلي أن جامعة الأزهر يدرس بها أكثر من 40 ألف طالب من الوافدين من نحو 120 دولة من مختلف جنسيات العالم، لنقل ثقافة رسالة التسامح بين الأديان.



