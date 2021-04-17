جيش ميانمار يعفو عن أكثر من 23 ألف سجين بمناسبة العام الجديد

منح جيش ميانمار العفو لأكثر من 23 ألف سجين، حيث بدأت البلاد الاحتفال بمهرجان العام الجديد التقليدي، اليوم السبت، طبقا لما ذكرته قناة "إم.آر.تي.في" التلفزيونية، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان متظاهرون مناهضون للانقلاب من بين الاشخاص الذين يشملهم العفو.

وأضافت القناة التلفزيونية أن المجلس العسكري الحاكم زعم أنه تم إطلاق سراح أول المحتجزين في الصباح، فيما سوف يتم الأفراج عن المزيد في وقت لاحق اليوم.

وتحتفل ميانمار بعيد رأس السنة البوذية الجديدة "ثينجيان" في منتصف إبريل، على الرغم من أن مهرجانات هذا العام شابتها اراقة الدماء واعتقالات واسعة في أعقاب انقلاب عسكري.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من السجناء الذين تم منحهم العفو، كان من بينهم معارضون للانقلاب، الذي قام به الجيش في الأول من فبراير الماضي.

وكان معارضو انقلاب أول فبراير في ميانمار قد شكلوا حكومة معارضة بديلة أمس الجمعة، أطلقوا عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية.

وعلى غرار الحكومة المدنية التي أطاح بها الجيش، تضم الهيئة الجديدة وين مينت كرئيس وأون سان سو تشي كمستشارة للدولة، وهو المنصب الذي حولته إلى رئيس فعلي للحكومة.