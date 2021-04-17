إخلاء سبيل 11 متهما في مشاجرة وقعت بين عشرات الشباب بأسوان

قررت نيابة كوم إمبو، اليوم، إخلاء سبيل 11 متهما؛ بعد مشاجرة وقعت بين شباب كوم إمبو وشباب قرية كوم إمبو قبلي.

وفي وقت سابق، ورد بلاغ إلى المقدم عمرو علام رئيس مباحث كوم إمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من شباب مدينة كوم أمبو وشباب من قرية كوم إمبو قبلي.

انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيبين محمود عبيد ومحمود رمضان، وتم فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة، وتمكن الأمن من السيطرة على الاشتباكات التي وقعت بين عشرات من الشباب بعد القبض على 11 من المتشاجرين واصطحابهم لديوان المركز.

وتبين أن المشاجرة وقعت بسبب مزاح الشباب وتطوره إلى خلاف بينهم، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلهم.