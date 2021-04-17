أذربيجان تسجل 2148 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم السبت، 2148 إصابة جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 298 ألفًا و522 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 4 آلاف و107 حالات وفاة، وذلك عقب تسجيل 30 حالة وفاة جديدة.. مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 262 ألفًا و480 شخصًا عقب تسجيل ألفين و287 حالة تعاف جديدة.

وأشارت إلى إجراء 14 ألفًا و583 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 3 ملايين و96 ألفًا و740 اختبارًا حتى الآن.