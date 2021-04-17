شاهير يطالبون في رسالة لبوتين بتوفير العلاج الطبي للمعارض نافالني

كتب أكثر من 70 شخصية مشهورة من جميع أنحاء العالم رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالبون فيها بالعلاج الطبي للمعارض أليكسي نافالني المحتجز في معسكر اعتقال.

وفي إشارة إلى مرضه، جاء في الرسالة: "كمواطن روسي، له الحق القانوني في أن يفحصه طبيب من اختياره ويعالجه". ونشر النداء اليوم السبت في عدة إصدارات أوروبية ، بما في ذلك مجلة "ايكونومست" باللغة الإنجليزية.

ووقع على الرسالة جي كيه رولينج مؤلفة رواية "هاري بوتر"، والفائززن الثلاثة بجائزة نوبل للأدب هيرتا مولر ولويز جلوك وسفيتلانا أليكسييفيتش و بيورن أولفايوس عضو فريق الروك السويدي آبا والممثلان بنديكت كومبرباتش وكريستين سكوت توماس بالإضافة إلى المؤرخين نيال فيرجسون وسيمون شاما.

وجاء في الرسالة إلى بوتين أن نافالني في حالة حرجة. "ندعوك ، سيدي الرئيس ، إلى ضمان اعطاء أليكسي نافالني على الفور العلاج والرعاية الطبية التي يطلبها بشكل عاجل ، ويحق له الحصول عليهما بموجب القانون الروسي. بصفتك شخصا أقسم على احترام القانون ، فما عليك سوى القيام بذلك".

ودخل نافالني في إضراب عن الطعام منذ أيام في محاولة للضغط من أجل السماح بزيارة طبيب له، ويواجه الآن خطر الإطعام القسري.

واشتكى نافالني البالغ من العمر 44 عاما مؤخرا من آلام في الظهر وشلل في أطرافه وحمى وسعال، وعبرت أسرته ومحاموه وأنصاره عن قلقهم.

وكتب فريق طبيبه، أناستاسيا فاسيليفا، على تويتر أنهم تلقوا نتائج مقلقة من فحص دم المعارض نافالني، وقالوا إنه لا يمكن استبعاد احتمال الإصابة بالفشل الكلوي أو عدم انتظام ضربات القلب.

وفي شهر أغسطس، نجا نافالني من محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك وتلقى علاجا في ألمانيا.

ويشكو نافالني من عدم التحقيق في استخدام المادة الكيماوية المحظورة ضد مواطن روسي في وطنه.

وأكدت عدة معامل في الاتحاد الأوروبي وجود السم.