رئيس كوريا الجنوبية يرسل وفدا إلى اليابان لإجراء مشاورات سياسية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أنه سيرسل وفدا إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء مشاورات سياسية بشأن قضايا ثنائية عالقة.



جاء ذلك على لسان باي هيون-جين المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم الأحد في إيجاز صحفي، والذي قال فيه إن الوفد سيزور طوكيو في الفترة من 24 حتى 28 أبريل الجاري، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.



وسيقود الوفد المكون من سبعة أعضاء، تشونج جين-سوك من حزب "سلطة الشعب".



وأضاف المتحدث، أن الفريق المعني بالمشاورات السياسية سيلتقي مع مسؤولين من الحكومة اليابانية والهيئة التشريعية بالإضافة إلى شخصيات من دوائر الأعمال ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية.



وتابع باي، أن يون سيرسل الوفد لإجراء مشاورات حول سياسة كوريا الشمالية والعلاقات بين سول وطوكيو معربا عن أمله في أن تمهد الزيارة الطريق للتعاون بشأن كوريا الشمالية ولتسوية القضايا العالقة بين كوريا الجنوبية واليابان.