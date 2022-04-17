المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي لتوقف الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرض حالة "القوة القاهرة" على حقل الفيل النفطي وتوقف خام مليته إلى حين إشعار آخر.

وأوضحت المؤسسة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأحد- تعرض حقل الفيل النفطي يوم أمس السبت إلى محاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج؛ مما أدى إلى توقف الإنتاج بالحقل؛ الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا.

وعبرت المؤسسة -في بيانها- عن أسفها لما آلت إليه الأمور، مطالبة بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ماتبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة أصلاً، بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية، فضلا عن شح الميزانيات خلال الأعوام الماضية.