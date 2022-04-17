صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد أحد الشعانين، صباح اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وهو العيد المعروف شعبيًا بـ "أحد السعف".

واستقبل خورس شمامسة الكاتدرائية قداسة البابا بالسعف والصلبان وهم يرتلون لحن الشعانين "إفلوجيمينوس".

وصلى البابا، دورة الشعانين، التي تتضمن ١٢ فصلا من الإنجيل.

بدأت بعدها صلوات القداس الإلهي، وألقى قداسة البابا عظة القداس، التي أشار خلالها إلى الناحية التاريخية لهذا اليوم (أحد السعف)، موضحا أنه يوم مميز لأنه اليوم الوحيد على مدار السنة الذي نعيش فيه ٣ مظاهر فريدة مجتمعة: في الصباح الباكر دورة السعف، القراءة من ٤ أناجيل أثناء القداس، طقس الجناز العام.

وشارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية وهم أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) ، الأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، الأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والآباء كهنة الكنيسة، بينما امتلأت الكنيسة بالمصلين.