الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السويد في بغداد إثر إحراق نسخة من القرآن الكريم

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد هاكان روث، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقية، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسَخة من القرآن الكريم، بنحو عد استفزازا لمشاعر المسلمين وأساء بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم.

وأضافت الخارجية العراقية -في بيان لها- "أن تصرف كهذا يجافي مبادئ الإنسانية التي تعكس جوهر الأديان وتناقض منطلق الاعتراف بالآخر"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يحمل انعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين عامة، سواء كان في الدول الإسلامية والعربية أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا".

وحثت الوزارة، الحكومة السويدية على إيقاف أي أعمال تحمل طابعاً فئوياً أو مثيراً لمشاعر المكونات الدينية وما يمس المقدسات الإسلامية.