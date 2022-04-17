تقرير: المواجهة بين بوتين وأوروبا بشأن الروبل يحتمل أن تؤدي إلى حظر فعلي للغاز

تواجه دول الاتحاد الأوروبي مأزقا شديدا، حيث تجد نفسها بين مطرقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز من جانب المشترين الذين يطلق عليهم الدول غير الصديقة بالروبل.

وهدد بقطع الإمدادات ما لم يتم ذلك ، وبين سندان الحاجة الماسة للغاز الروسي.

ونظرا لحاجة التكتل الماسة للغاز، فقد استثناه من العقوبات التي فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ويقول الكاتبان ريتشارد برافو والبيرتو نارديلي في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إن الاتحاد الأوروبي وروسيا يواجهان خطر التسبب في حظر فعلي للغاز الروسي، بعدما توصل محامو التكتل لنتيجة أولية مفادها أن الآلية، التي يطالب الرئيس فلاديمير بوتين بموجبها سداد ثمن الغاز بالروبل، سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل.

ولاتزال دول من بينها ألمانيا، تدقق في تقييم أولي للاتحاد الأوروبي يوضح أن طلب بوتين بالسداد بالروبل سوف ينتهك عقوبات التكتل، التي تم فرضها بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأبلغت هولندا شركاتها التي تعمل في مجال الطاقةبأن ترفض نظام الدفع الجديد على ضوء التحليل القانوني للاتحاد الأوروبي.

وأضاف الكاتبان، أنه مازال بإمكان روسيا أن تقدم إيضاحات أو تجري تعديلات على مرسومها، الذي يمكن أن يؤثر على الكيفية التي على أساسها يمضي الاتحاد الأوروبي والشركات قدما للأمام في التعامل مع ملف الغاز.

وتحصل روسيا على قرابة مليار يورو يوميا من أوروبا جراء مشتريات الطاقة، التي ساعدت موسكو على حمايتها من تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الكاتبان، أنه إذا نفذت روسيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين الذين لايمتثلون للدفع بالروبل، فإن هذا يشكل تهديدا خطيرا للاتحاد الأوروبي الذي يحصل على 40% من احتياجاته من الغاز من روسيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة في الوقت الذي يتعامل فيه مع التأثير الهائل لموسكو على أمنه، ولكن الانتقال إلى تلك المصادر سوف يستغرق وقتا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمته السادسة من العقوبات ، ولكن التحركات لاستهداف الطاقة الروسية محفوفة بالمخاطر مع الأخذ في ظل اعتماد الاتحاد على هذه الطاقة.

ويرى الكاتبان أنه إذا ما تم قطع إمدادات الغاز على الفور، فإن ذلك قد يكلف إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 220مليار يورو (238مليار دولار) على مدار العامين القادمين ،وفقا لتوقعات مشتركة لمعاهد اقتصادية.

ويعادل ذلك المبلغ 6.5% من إجمالي الناتج المحلي السنوي، وقد يدفع البلاد إلى أن تواجه ركودا تبلغ نسبته أكثر من 2% العام المقبل.

وفي الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي، أصدر بوتين مرسوما يشترط بأن تفتح الدول غير الصديقة التي تشتري غاز بلاده حسابين، أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل لدى مصرف جازبروم بنك.

وسوف يقوم البنك الروسي بتحويل المدفوعات بالعملة الأجنبية إلى الروبل قبل تحويلها إلى شركة جازبروم بي جي إس سي ، للغاز المملوكة للدولة.

وتوصل تحليل أولي قام به محامون لحساب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إلى أن المدفوعات التي تستخدم هذا النظام سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل، وفقا لمصدر مطلع على هذا الأمر.

ووافق محامو المجلس الأوروبي ، الذي يضم زعماء الدول الـ 27 الأعضاء في التكتل، على تقييم المفوضية الأوروبية، حسبما ذكر مصدر آخر.

وذكر المصدر أن المفوضية أحالت التحليل إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، مضيفة أن الحكومات سوف تحتاج إلى إخطار الشركات الـ150التي لديها عقود غاز مع روسيا.

وقال الاتحاد الأوروبي أيضا أنه يعتزم تقديم المزيد من الإرشادات بشأن الموقف لمساعدة الدول والشركات.

وطلبت هولندا من شركاتها مؤخرا بأن ترفض الشروط الجديدة التي حددتها روسيا لدفع ثمن الغاز.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية لوكالة بلومبرج، إن "الحكومة الهولندية تتفق مع استنتاج المفوضية الأوروبية".

وأضاف: "وهذا يعني أنه غير مسموح للشركات الهولندية بأن توافق على هذه الشروط".

وأشار الكاتبان إلى أن صادرات شركة جازبروم من الغاز إلى هولندا منخفضة نسبيا وفقا للمعايير الإقليمية، حيث شكلت الإمدادات للبلاد فقط نحو 4%من شحنات عملاق الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا في النصف الأول من العام الماضي.

واعترف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتقرير المفوضي الذي نشرته مجلة" بوليتيكو" الأمريكية ، مضيفا: "لايمكننا السماح بأي التفاف على العقوبات من خلال الأبواب الخلفية".

غير أن الوزير الألماني لم يقل ما إذا كانت حكومته قد وافقت على التقييم، كما أنه لم يدل بإيضاحات بشأن طبيعة الإجراء الذي سوف تتخذه ألمانيا.



