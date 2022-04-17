رئيس وزراء أوكرانيا: نقاتل في ماريوبول حتى النهاية

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، إنّ آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول ما زالوا يسيطرون على أجزاء من المدينة، وسيقاتلون حتى النهاية.



وأضاف في مقابلة بثتها الأحد قناة «إيه بي سي» الأمريكية: «المدينة لم تسقط. قواتنا العسكرية وجنودنا ما زالوا هناك. سيقاتلون حتى النهاية. فيما أتحدث إليكم، ما زالوا في ماريوبول".



كما ألمح مسؤول أوكراني بارز إلى أنه لا يوجد مؤشر من أوكرانيا على أنها ستستسلم لروسيا في مدينة ماريوبول المحاصرة.



وقال بيترو أندريوتشينك، وهو مستشار لعمدة ماريوبول، على تطبيق تليجرام للرسائل: «على الرغم من ممر الاستسلام الذي حددته روسيا للقوات الباقية في المدينة، إلا أن مقاتلينا ما زالوا صامدين في خطوط دفاعهم».



وأضاف أنّ الأعمال العدائية من جانب روسيا غير محدودة بمصنع أزوفستال للفولاذ، الذي تفيد الأنباء بوجود الجنود الأوكرانيين فيه.



وقال: «خلال القتال، قصف المحتلون منازل سكنية بالمدفعية الثقيلة مجددًا».