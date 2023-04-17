قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، إن ما سمتها "الأبواق الإعلامية" لقوات الدعم السريع تبث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام.

وأضافت في بيان، أن موقف العمليات حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم.

وذكرت أن القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء قوات الدعم السريع على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأوضح البيان، أن القوات الجوية نفذت ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب لقوات الدعم السريع بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل.

ودخلت العاصمة السودانية المحاصرة اليوم الثالث من القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع في منافسة قوية للسيطرة على البلاد، حيث ارتفع عدد القتلى المدنيين منذ مطلع الأسبوع إلى 97.