 شيرين رضا: بنتي من عمرو دياب شبهه في أيديه ورجليه.. وعلمتها تكون مسئولة عن نفسها - بوابة الشروق
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شيرين رضا: بنتي من عمرو دياب شبهه في أيديه ورجليه.. وعلمتها تكون مسئولة عن نفسها

بسنت حسين
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 1:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 1:52 ص

حدّدت الفنانة شيرين رضا، أوجه الشبه بين ابنتها من طليقها المطرب عمرو دياب.

وقالت خلال لقاء ببرنامج «أنا والقناع»، عبر قناة «الحياة»: «بنتي في الشبه أخدت من أبوها عمرو دياب أيديه ورجليه.. زيه بالظبط».

وأضافت أن ابنتها تشبهها في الكثير من الصفات، قائلة: «بنتي خدت من طبعي، وعلمتها حاجات كتير.. علشان تكون مسئولة عن نفسها».

وأكد أنها علّمت ابنتها الكثير من الأشياء منها الاعتماد على الذات، قائلة: «علمتها كل شيء أتعلمه من أبويا.. علمتها النقاش لو في حاجة رفضتها.. أشرحلها سبب رفضي للشيء .. وعلمتها تحافظ على مخها .. وأنها تكون فخورة باللي بتعمله».

وأوضحت أن ابنتها تشبيها في صفات كثيرة، وذكرت: «بنتي مشاعرها مش اللي بتحركها.. وتعرف تحكم تفرق بين الناس .. ولما سافرت كنت علمتها كفايا علشان تعتمد على نفسها وأنا كنت مصدقة فيها».

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