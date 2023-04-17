المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1418 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الاثنين، مقتل 470 طفلا وإصابة 948 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال شهر فبراير 2022.

وقال مكتب المدعي العام - في بيان - "إنه حتى اليوم 17 أبريل، تأثر أكثر من 1418 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 470 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 948 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف البيان، أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ451 حالة، وتليها خاركييف بـ275 حالة وفي كييف 127 حالة وفي خيرسون 94 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.