محافظ قنا يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب والصرف الصحي بقرية بركة

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا جولة تفقدية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد للأعمال الكهروميكانيكية بمحطة الرفع الرئيسية المساعدة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي، بهدف رفع كفاءة المغذى الخاص بتشغيل طلمبات المحطة، بمعرفة الشركة المنفذة للأعمال، وكذا فريق من المهندسين المتخصصين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد مصطفى ياسين المستشار الهندسي للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إن محطة الرفع الرئيسية المساعدة بقرية تبلغ طاقتها التصميمية 30 ألف م3/ يوم لخدمة مركز نجع حمادي بالكامل، فضلاً عن جميع القرى المخدومة بالصرف الصحي ضمن خطة متكاملة للإحلال والتجديد للمحطة لرفع كفاءتها بالكامل تزامنا مع استقبال فصل الصيف وزيادة الاستهلاك.

من جانبه أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطة الرفع الرئيسية بقرية بركة ضمن الخطة الموضوعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، التي ارتكزت على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات والمعدات، والإحلال والتجديد للمحطات والتي تأتي على رأس اولويات الشركة، مع وضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، ووضع خطة استثمارية تعتمد على الاحتياج الفعلي لتلبية مطالب المواطنين بمحافظة قنا بما يضمن تقديم خدمة متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى.



