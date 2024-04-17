شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا فى الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 42 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر مصر ستيل ليسجل 42 ألف جنيه للطن

وسجل سعر حديد بشاى 45000 جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 45 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 45.1 ألف جنيه للطن.

استقر أسعار طن حديد الجيوشي 42 ألف جنيه للطن.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 2075 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت النصر نحو 2030 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت وادى النيل نحو 1645 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 2040 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 2085 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2180 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2080 جنيها.