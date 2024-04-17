طرح كليب أغنية قيراط جدعنة للمطربة دلال الصغيرة

طرحت قناة مزيكا، أحدث كليبات المطربة دلال الصغيرة، الذى يحمل اسم قيراط جدعنة، وهى الأغنية التى تتعاون فيها مع الملحن مصطفى الشعيبي والشاعر الغنائى محمود كلازا والموزع زيزو فاروق، وهى الأغنية التى تنتمى إلى لون الغناء الشعبي.

وقد تعاونت دلال الصغيرة خلال الكليب الغنائى مع المخرج محمد زياد، كما تم طرح الكليب أيضاً عبر المنصات المختلفة عبر وسائل السوشيال ميديا.

وكانت اشتهرت دلال الصغيرة بغنائها أغانى عديدة فى مشوارها الغنائى منها "مرتين، رسالة، تبى تعرف".

جدير بالذكر أن دلال الصغيرة قد بدأت مسيرتها الغنائية في حفلات الأفراح فى سن صغير، وتحديداً عندما كان عمرها 11 عاماً، واستمرت حتى عام 2017، لتبدأ انطلاقتها الحقيقية من خلال الغناء على مواقع التواصل الاجتماعي.