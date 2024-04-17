وزير المالية الألماني يدعو إلى التعامل بحذر مع الأصول الروسية المجمدة

دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى التعامل بحذر مع الأصول الروسية المجمدة.

وعلى هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، قال ليندنر، اليوم الأربعاء، إن مصادرة هذه الأصول قد تؤدي إلى آثار سلبية لا يمكن التنبؤ بها، ورأى أنه لهذا السبب يجب التحرك خطوة بخطوة.

وصرح ليندنر بأن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على إتاحة استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وقال الوزير الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر إن "هذه هي الخطوة التالية".

ووفقا لتصريحات سابقة، من الممكن مبدئيا من خلال هذه الخطوة تجميع مبلغ يتألف من رقم واحد من مليارات اليورو غير أن من الممكن لهذا المبلغ أن يستمر في الارتفاع.

يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم النظر في هذه القضية ضمن القضايا التي ستناقشها في العاصمة الأمريكية.

وتأتي الولايات المتحدة في طليعة الدول التي تمارس ضغوطا من أجل الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة بصورة أكبر، وهو تنتقده الدول الأوروبية الأعضاء في المجموعة (ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا).