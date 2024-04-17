وزير خارجية إيطاليا يدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة

دعا وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة، مؤكدا أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت إيطاليا قد دعمت في بادئ الأمر العمليات الإسرائيلية، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي من قبل حركة "حماس" على المناطق الجنوبية من إسرائيل، لكن مؤخرا، خففت دعمها في ضوء سقوط الآلاف من الشهداء المدنيين، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "واي نت" اليوم الأربعاء.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" اليومية الإيطالية، شدد تاجاني على أن الحرب في غزة ناجمة عن هجوم حماس"الهمجي".

وأضاف: "غير أن وقفا لإطلاق النار ضروري الآن. يجب أن توقف إسرائيل العمليات العسكرية، التي أضرت بشكل واسع بالسكان الفلسطينيين".

وجرت المقابلة، قبل اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع، الذي سيستضيفه تاجاني، في جزيرة "كابري" الإيطالية.

وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.