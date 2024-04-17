انطلاق بطولة الجمهورية للكانوي والكياك في البحيرة

انطلقت بطولة الجمهورية للكانوي والكياك والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمجرى المائي الدولي بنادي المعدية الرياضي بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك بمشاركة 15 ناديا من كل أنحاء الجمهورية بعدد 300 لاعب ولاعبة، واللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتُختتم البطولة يوم السبت القادم.

من جهته، أشار الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، إلى توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتنفيذ مثل هذه البطولات، مؤكدًا التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في جميع القطاعات، والتي تنال منها محافظة البحيرة نصيبًا كبيرًا، بفضل رؤية القيادة السياسية، وإحداث التنمية الشاملة، وأن رياضة الكانوي والكياك لها أهمية كبيرة في قطاع الرياضة الدولية.

ولفت إلى إشادة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالتطور الكبير الذي لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية، على مستوى الجمهورية وخاصًة بالمحافظة، ذاكرا أن المجرى المائي بإدكو من أهم المعالم الرياضية التي سوف تعمل على تعظيم وتشجيع السياحة بالمحافظة.