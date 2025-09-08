رئيس المحكمة العليا الأمريكية يسمح لترامب بإقالة عضوة في لجنة التجارة الاتحادية

سمح رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس للرئيس دونالد ترامب بإقالة عضوة في لجنة التجارة الاتحادية، وهو أحدث قرار في سلسلة من قرارات الإقالة من مناصب رفيعة في الولايات المتحدة تسمح بها المحكمة العليا في الوقت الحالي.

وتحرك ترامب لإقالة ريبيكا سلوتر في الربيع، لكن المحاكم الأقل درجة أمرت بإعادتها إلى منصبها بعد أن رفعت دعوى قضائية لأن القانون يسمح فقط بإزالة المفوضين بسبب مشكلات مثل سوء السلوك أو إهمال الواجب.

ودفعت وزارة العدل بأن لجنة التجارة الاتحادية والوكالات التنفيذية الأخرى تخضع لسيطرة ترامب، واعتبرت أن الرئيس الجمهوري حر في إقالة المفوضين دون إبداء أسباب.