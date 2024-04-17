المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال اعتقل 5 آلاف فلسطيني من القطاع منذ 7 أكتوبر

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي توافق السابع عشر من أبريل من كل عام، تمر على فلسطين بينما الأسرى في سجون الاحتلال تتضاعف أعدادهم ومعاناتهم، ويعيشون حياة قاسية بسبب سوء ظروفهم المعيشية غير الآدمية التي يفرضها عليهم الاحتلال في سجونه والتي تفتقر لأدنى معاني الإنسانية».

ونوه في بيان، صباح الأربعاء، أن «الذكرى تترافق مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء للشهر السابع على التوالي».

وأشار إلى أن «الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لأبشع أنواع الإجراءات الانتقامية، والتي تهدف إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية»، قائلًا إن الاحتلال اعتقل خلال الحرب أكثر من 5000 أسير من قطاع غزة، مما يجعل أعداد الأسرى داخل سجون الاحتلال تقترب من 10 آلاف.

وأوضح أن «الشعب الفلسطيني يحيي يوم الأسير الفلسطيني في كل ربوع الوطن وخارجه في الـ17 من أبريل، بعدما اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974؛ ليكون يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى داخل سجون الاحتلال ونصرة قضيتهم العادلة، في محاولة لتذكير العالم أجمع بأن قرابة 10,000 أسير وأسيرة يرزحون خلف قضبان سجون الاحتلال الصهيوني، ويتعرضون لأبشع صور التعذيب والانتهاكات وتجاوزات الاحتلال والتي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949م».

ووجه المكتب التحية لكل «الأسرى الأبطال البواسل الذين قضوا زهرة شبابهم في أقبية التعذيب النفسي والجسدي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدساته والدفاع عن الشعب الفلسطيني العظيم»، مؤكدًا أن «حق الأسرى يتجلى في مواصلة النضال المشروع من أجل نيل حريتهم».



وأكد على مجموعة من النقاط، استعرضها المكتب كالآتي:

أولا: نطالب المجتمع الدولي بأن يتحمَّل مسئولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في ظل وجود حكومة احتلال عنصرية وحاقدة على كل من هو فلسطيني.

ثانياً: نطالب المنظمات الدولية والحقوقية أن تبذل كل جهدها للإفراج العاجل عن الأسرى جميعاً وخاصة الأسرى المرضى والذين يحرمهم الاحتلال من العلاج ومن إجراء العمليات الجراحية، في ظل الإهمال الطبي الذي يفرضه الاحتلال عليهم، كما ونطالبهم بالإفراج عن جميع الأسرى الأطفال والأسيرات، هؤلاء الذين يعيشون ظروفاً قاسية تفوق التصوّر داخل سجون الاحتلال حيث يمارس بحقهم التعذيب بأنواعه المختلفة.

ثالثاً: ندعو كل وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية إلى إبراز قضية الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال وتسليط الضوء على ظروفهم الإنسانية ونقل معانتهم؛ لكي يتعرف العالم على الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني، ومحاولاته للاستفراد بالأسرى والقضاء عليهم.