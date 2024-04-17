إعلام عبري: لندن وبرلين لا تعارضان شن هجوم إسرائيلي على إيران

ذكرت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا وألمانيا لا تعارضان هجوما إسرائيليا على إيران، لكنهما ترغبان في "عدم تفاقم الوضع".

وأضافت هيئة البث العبرية أن هذا ما خلصت إليه اجتماعات عقدها مسئولون إسرائيليون في تل أبيب، اليوم الأربعاء، مع وزيري الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والألمانية أنالينا بيريوك.

وبحسب هيئة البث، "لم يعارض وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا الرد الإسرائيلي (المرتقب) على الهجوم الإيراني، لكنهما تحدثا عن الرغبة في عدم تفاقم الوضع".

والتقى كاميرون وبيريوك كلا من رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج ووزير خارجيتها يسرائيل كاتس، ضمن زيارة لم تكشف لندن ولا برلين عن برنامجها.

من جانبه، شكر هرتسوج كل من كاميرون وبيريوك على "موقف المملكة المتحدة وألمانيا القوي إلى جانب إسرائيل في مواجهة الهجوم الذي تشنه إيران"، معتبراً أنه "يجب على العالم أن يعمل بحزم ضد التهديد الذي يشكله النظام الإيراني"، وفقاً لما نقله بيان صادر عن مكتبه.

وتتصاعد توترات وترجيحات باحتمال أن تشن إسرائيل قريبا هجوما عسكريا على إيران؛ ردا على هجوم انتقامي إيراني غير مسبوق في 13 أبريل الجاري.

ومساء السبت، أطلقت إيران من أراضيها مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل؛ ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل الجاري.