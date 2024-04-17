إسرائيل: مقتل قائدين من جماعة حزب الله في هجمات على لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن مقتل اثنين من قادة جماعة حزب الله في هجمات بجنوب لبنان.



وأكدت جماعة حزب الله المدعومة من إيران مقتلهما، لكنها لم تذكر على وجه التحديد متى أو أين أو كيف قتلا.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم. وأفادت الوكالة بأن سيارة أصيبت في بلدة عين بعال قرب الحدود الإسرائيلية خلال الهجوم.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق نقلا عن مصادر أمنية من جنوب لبنان أن القتيل هو عضو بارز في حزب الله. وذكرت التقارير أن هذا الشخص كان مسؤولا عن جميع الأنشطة العسكرية للحزب في المنطقة التى تعرضت للهجوم .

ووفقا للجيش الإسرائيلي فقد كان القائد يخطط لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وقتل في غارة جوية في منطقة عين بعال.

وفي هجوم منفصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى في بلدة الشهابية اللبنانية،وذلك في استهداف القوات الإسرائيلية لسيارتين، دون مزيد من التفاصيل.



أبلغ الجيش الإسرائيلي عن هجمات على عدة مواقع في جنوب لبنان استهدفت أعضاء جماعة حزب الله وهياكله.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة لعدة هجمات صاروخية من لبنان على إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه رصد مسيرتين هجوميتين فوق الأراضي الإسرائيلية. وقد انفجرت في المنطقة المحيطة ببيت هليل.

وأعلن حزب الله في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم. وبحسب الحزب، فقد استهدف الصاروخ منصة تابعة لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

ومنذ بداية حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، كانت هناك مواجهات يومية، بعضها مميت، بين الجيش الإسرائيلي والجماعات المسلحة مثل جماعة حزب الله في لبنان على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

كما قتل مدنيون في البلدين نتيجة القصف المتبادل.