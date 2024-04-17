إسرائيل تنفذ موجة من الغارات الجوية في غزة في الساعات الـ24 الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أكثر من 40 هدفا في قطاع غزة، في الساعات الـ24 الماضية، بما في ذلك قاذفات صواريخ كانت معدة لشن هجمات على إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه تم تدمير قاذفات الصواريخ وسط قطاع غزة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية محددة مواقعها بدقة ضد حركة حماس.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أنه خلال العملية، على مشارف مخيم النصيرات" قتلت القوات الإسرائيلية العديد من المسلحين ودمرت مواقع، كانت تستخدمها جماعات مسلحة، في الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه تم تنفيذ غارة جوية واحدة، ضد خلية كانت تشغل طائرة بدون طيار مسلحة.

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست"، قد ذكرت في وقت سابق أن ستة صواريخ سقطت على مدينة كريات شمونة في شمال إسرائيل ليل الثلاثاء / الأربعاء، وسقط صاروخان في مناطق مفتوحة قريبة.

ولم يسفر ذلك عن إصابات، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن بعض الأضرار لحقت بالبنية التحتية والممتلكات، بما في ذلك عدة مركبات تضررت من جراء الشظايا.

ولم تشر الصحيفة إلى مصدر إطلاق الصواريخ.