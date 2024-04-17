عاهلا الأردن والبحرين يؤكدان أهمية تجنب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

عقد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، بحث العاهلان خلال الاجتماع سبل تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ووجه العاهل البحريني الشكر والتقدير إلى الملك عبد الله الثاني على حسن الوفادة وكرم الضيافة، مشيدًا بالدور الفاعل للأردن في قيادتها للسلام ومساندة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جانبه، أشاد ملك الأردن بجهود مملكة البحرين في تنظيم القمة العربية المقبلة. وأعرب العاهلان عن ثقتهما في نجاح القمة، مؤكدين أهمية انعقاد القمم العربية بشكل منتظم.

وبحث الطرفان الوضع السياسي والأمني في الشرق الأوسط، مشددين على الحاجة الملحة إلى تنفيذ المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لقرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وشددا على أهمية حماية المدنيين، وضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية، ومنع المزيد من تصعيد الأزمة، معربين عن الرفض لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وجدد الجانبان التأكيد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن الدينية.

وأدان الطرفان بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

ودعا الجانبان إلى تنسيق الجهود العربية والدولية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأشار العاهل البحريني إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنًا الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البرامج الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشاد بالجهود التعاونية بين الأردن والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين والسوريين.

وشدد الجانبان على أهمية خفض التوترات في الشرق الأوسط، مع تجنب التصعيد العسكري أيضًا، مؤكدين ضرورة التعاون العربي والدولي في إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة، وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.

وأكد العاهلان التزامهما بالتنسيق والتشاور المستمر بما يخدم مصالح بلديهما وشعبيهما الشقيقين، وتعزيز التضامن الأخوي ودعم العمل العربي المشترك في مواجهة التدخلات الأجنبية والتهديدات الأمنية، لافتين إلى أهمية الشراكات العربية والدولية الفعالة في تعزيز الأمن والسلام والتعايش والتعاون الإقليمي لدعم أهداف التنمية المستدامة وضمان الرخاء للجميع.