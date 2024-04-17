مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يستجوب سياسيا يمينيا ألمانيا بشأن أموال روسية

تم استجواب المرشح الرئيسي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لانتخابات البرلمان الأوروبي، ماكسيميليان كراه، من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي حول مدفوعات محتملة من رعاة موالين لروسيا، وفقا لتقرير إعلامي ألماني.

وتم الاستجواب في ديسمبر 2023 في الولايات المتحدة قبل رحلة عودة كراه إلى ألمانيا بعد فعالية "الجمهوريين الشباب" في نيويورك، حسبما ذكرت مجلة دير شبيجل الثلاثاء، نقلا عن معلومات تمت مشاركتها مع الإذاعة العامة الألمانية.

وعندما سألته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال كراه: "تم استجوابي كشاهد حول اتصالاتي في أوكرانيا، نعم. وقد قدمت معلومات وفقا لذلك".

ووفقا لبحث أجرته دير شبيجل و"زد دي إف" ، تردد أن المحققين الأمريكيين كانوا يشكون في رسالة دردشة أكد فيها ناشط مؤيد لروسيا أن مشكلة في "تعويض" "النفقات الفنية" لكراه قد تم حلها.

ومن مايو فصاعدا، "ستكون الأمور كما كانت قبل (شباط) فبراير". وتابع التقرير أن الصياغة تشير إلى أن كراه ربما تم الدفع له سرا لبعض الوقت. وتحقق السلطات الآن في هذا الأمر.

ومضى كراه يقول إنه لم يخف أبدا اتصالاته مع الناشط الموالي لروسيا وإنه يمكن العثور عليها على حسابه على إنستجرام.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو.