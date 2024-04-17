ألمانيا تدعو إيران وإسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إيران وإسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في ظل خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط والشرق الأدنى.

وقبل مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المزمع عقده في جزيرة كابري الإيطالية، قالت بيربوك اليوم الأربعاء، إن دوامة التصعيد لن تخدم أحدا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسري بالنسبة لأمن إسرائيل التي لها عشرات الرهائن في قبضة حركة حماس، وبالنسبة لسكان غزة، وبالنسبة لـ"الكثير من الناس في إيران الذين يعانون هم أنفسهم من نظام الحكم (هناك)"، وبالنسبة لدول أخرى في المنطقة.

يذكر أن اجتماع وزراء خارجية دول السبع سيستمر حتى بعد غد الجمعة.

وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى إيطاليا.

ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حيث ستكون الحرب الدائرة في أوكرانيا ثاني أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

وفي إشارة إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، قالت بيربوك إنها تسعى إلى منع تحول الوضع شديد الخطورة في الشرق الأوسط إلى حريق إقليمي واسع النطاق.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "نحن كمجموعة السبع نتحدث بصوت واحد ندعو كل الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس".

وكانت بيربوك، أجرت محادثات أزمة في إسرائيل قبل توجهها إلى كابري.

وفي الوقت نفسه، دعت بيربوك إلى زيادة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي، وقالت إن تعزيز الدفاع الجوي هي مسألة تتعلق بنجاة آلاف الأشخاص في أوكرانيا، وأفضل حماية لأمننا، لهذا يتعين علينا وعلى شركائنا في جميع أنحاء العالم الآن تكثيف الجهود في التصدي للإرهاب الروسي القادم من الجو.

ومن ناحية أخرى، قالت بيربوك، إن السلوك المتزايد في العدوانية من جانب الصين في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ، لا تشعر به فقط الدول المطلة على المحيط الهادئ المجاورة لمجموعة السبع بل تشعر به أوروبا أيضا.

ووفرت السلطات الإيطالية أكثر من 1300 شرطي بالإضافة إلى قوات أمن أخرى لتأمين اجتماع الوزراء في كابري، وجاء معظم أفراد الأمن هؤلاء من البر الإيطالي.

يذكر أن جزيرة كابري الواقعة في خليج نابولي يقطنها نحو 15 ألف نسمة، غير أنها تستقبل يوميا في ذورة الموسم السياحي عددا يقارب أو يفوق عدد سكانها.