القوات الفلبينية والأمريكية تجريان مناورات عسكرية مشتركة على خلفية التوترات مع بكين

تعتزم القوات الفلبينية والأمريكية إغراق سفينة مستهدفة، واستعادة جزيرة والإبحار في المياه المواجهة لبحر الصين الجنوبي، خلال مناورات عسكرية مشتركة من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل على خلفية التوترات البحرية مع بكين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن الكولونيل مايكل لوجيكو، وهو أحد المنظمين، قوله لمراسلين أجانب في مانيلا اليوم الأربعاء، إن التدريبات "ستظهر استعدادنا القتالي، وستبرز قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة الأمريكية والفلبينية".

ومن المقرر أن يتم إجراء المناورات الرئيسية في المناطق الفلبينية الواقعة بالقرب من تايوان وبحر الصين الجنوبي، حيث تخوض مانيلا وبكين نزاعا إقليميا متوترا بشكل متزايد.

وقال الكولونيل لوجيكو إن المناورات ليست موجهة إلى الصين.