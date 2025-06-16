أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إسقاط 8 طائرات مسيّرة إسرائيلية متطورة بينها "أم كيو 9" أمريكية الصنع في غرب البلاد قرب الحدود العراقية.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية عن حاكم مدينة دهلران الواقعة قرب الحدود العراقية، قوله، إن "الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت 8 طائرات مسيّرة إسرائيلية متطورة خلال تصديها لهجمات إرهابية شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من البلاد".

وأوضح أن "منظومة الدفاع الجوي الموحدة نجحت في رصد واستهداف المسيّرات المعادية في سماء دهلران"، مشيرًا إلى أن جميع الطائرات التي تم إسقاطها كانت مزودة بتقنيات متقدمة.

وأشار إلى أنه في وقت مبكر من صباح اليوم، تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة من طراز أم كيو 9، وهي طائرة هجومية واستطلاعية متطورة أمريكية الصنع، في منطقة عين الصوله التابعة لبلدة دشت عباس الحدودية في محافظة دهلران.

وأكدت المصادر المحلية، أن الهجمات لم تسفر عن أضرار بشرية، في حين تواصل قوات الدفاع الجوي حالة التأهب القصوى للتعامل مع أي تهديدات جديدة.