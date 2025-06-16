السجن المؤبد لعاطل بالقليوبية اتخذ من الدراجة والهاتف وسيلتين لترويج الهيروين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، بالسجن المؤبد لعاطل وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 14 لسنة 2025 (قسم ثان شبرا الخيمة) والمقيدة برقم 523 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، أن المتهم أُحيل إلى المحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرين مخدرين "الهيروين" وأحد مشتقات مادة (الانديزول كاربوكساميد)، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضحت تحريات المباحث أنه أثناء توجه القوة الأمنية لمكان المتهم للتثبت من صحة المعلومات بشأن نشاطه في ترويج المواد المخدرة، تبين أنه يستقل دراجة نارية عكس الاتجاه وبدون لوحات معدنية، فتم ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة هيروين و40 كيسًا لمادة مخدرة من مشتقات الاندزول، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته، أقر المتهم بإحرازه للمواد المضبوطة بقصد الاتجار، وأفاد بأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائه، والدراجة لتسهيل تنقله أثناء ممارسة نشاطه الإجرامي.