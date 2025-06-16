سيناتور ديمقراطي يقدم مشروع قانون لمنع ترامب من ضرب إيران دون موافقة الكونجرس

قدم السيناتور الديمقراطي البارز تيم كين، مشروع قانون لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مهاجمة إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس، بحسب شبكة NBC الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن السيناتور قوله إن «الدخول في حرب ضد إيران ليس من مصلحة الأمن القومي الأمريكي، إلا إذا كان ذلك ضرورياً جداً للدفاع عن البلاد».

وأضاف السيناتور، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في الكونجرس، أن القانون سيضمن «إجراء نقاش وتصويت إذا تقرر إرسال قوات أمريكية للقتال»، وذلك حسبما أفادته قناة «الشرق» الإخبارية.

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.