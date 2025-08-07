 العاصفة الاستوائية «إيفو» تتشكل شرقي المحيط الهادئ وتهدد سواحل المكسيك بالأمطار والأمواج - بوابة الشروق
الخميس 7 أغسطس 2025 1:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

العاصفة الاستوائية «إيفو» تتشكل شرقي المحيط الهادئ وتهدد سواحل المكسيك بالأمطار والأمواج

د ب أ
نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 12:22 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 12:23 ص

أفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن العاصفة الاستوائية "إيفو" تتشكل شرقي المحيط الهادئ، وقد تجلب الأمطار والأمواج العاتية إلى سواحل المكسيك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك