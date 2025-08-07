العاصفة الاستوائية «إيفو» تتشكل شرقي المحيط الهادئ وتهدد سواحل المكسيك بالأمطار والأمواج

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أفاد خبراء الأرصاد الجوية بأن العاصفة الاستوائية "إيفو" تتشكل شرقي المحيط الهادئ، وقد تجلب الأمطار والأمواج العاتية إلى سواحل المكسيك.