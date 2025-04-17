وزير الزراعة: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية في 2026

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 2.7 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، معتبرا أن هذا النجاح يأتي نتيجة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام الكبير الذي أولته الدولة بالبنية التحتية والقطاع الزراعي خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، أن الاستثمار في البنية التحتية من محطات كهرباء وطرق وموانئ كان تمهيدا للانطلاقة الحالية في المجالين الزراعي والتصنيعي.

وأشار إلى تحقيق الدولة طفرة كبيرة على صعيد الصادرات، باحتلالها المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح، والطماطم، والبطاطا، والبطاطس، والفراولة، لافتا إلى أن التغيرات المناخية التي أثرت على دول منافسة كالبرازيل وإسبانيا ساهمت في تصدر مصر لسوق البرتقال العالمي.

وذكر أن إيرادات الصادرات الزراعية من خضروات ومصنعات زراعية؛ بلغت 10.6 مليار دولار العام الماضي، بحجم صادرات وصل إلى 8.6 مليون طن، مقارنة بـ 4 ملايين طن فقط في عام 2014 .

وأرجع ذلك إلى التوسع الكبير في استصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي التي تملكها الدولة قفزت من 5.6 مليون فدان لتتجاوز 10 ملايين فدان حاليا بفضل مشروعات الاستصلاح الزراعي.

وأكد أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على إضافة 4 ملايين فدان ستكون منتجة ومصدرة بحلول نهاية عام 2026، وتشمل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، وسيناء 500 ألف فدان، ومنطقة أسوان وشرق العوينات مليون فدان.

ونوه إلى مواجهة الدولة مشكلة ندرة المياه بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، مثل محطتي المحسمة وبحر البقر.