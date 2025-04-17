أبومازن سيغادر الليلة إلى عمان للقاء الرئيس السوري في دمشق

يغادر الرئيس محمود عباس، الليلة، إلى عمان للقاء الرئيس السوري غدا في دمشق.

جاء ذلك على لسان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ. وسيسافر أبو مازن جوا بواسطة مروحيات أردنية تنقله من رام الله إلى عمان، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكانت تقارير تحدثت أن اسرائيل أعاقت سفر الرئيس اليوم إلى الأردن في طريقه للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت قناة الشرق السعودية عن مسئولين فلسطينيين قولهم إن السلطات الإسرائيلية تعيق سفر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) إلى سوريا.

وأضاف المسئولون الفلسطينيون لـ"الشرق" أن الجانب الاسرائيلي لم يعطِ الموافقة لمروحيتين أردنيتين بالوصول إلى مدينة رام الله، الخميس، لنقل الرئيس الفلسطيني وفريقه إلى الأردن حيث كان من المقرر أن يزور سوريا الجمعة، ويلتقي الرئيس أحمد الشرع.

وأشارت المصادر إلى أن اتصالات مكثفة تجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لهذا الغرض.

وكان مقررا أن تصل المروحيتان الأردنيتان إلى رام الله عند الثانية من بعد ظهر الخميس، بتوقيت القدس، لكن، على غير العادة، لم تعط إسرائيل الموافقة على ذلك.

وعادة ما ينتقل الرئيس الفلسطيني بمروحية أردنية من رام الله إلى عمان، ومن هناك ينتقل بطائرة الرئاسة إلى الدول الأخرى.