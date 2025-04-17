 المحكمة العليا في روسيا ترفع الحظر المفروض على حركة طالبان الأفغانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العليا في روسيا ترفع الحظر المفروض على حركة طالبان الأفغانية

موسكو - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 3:36 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 3:36 م

رفعت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، الحظر المفروض على حركة طالبان الأفغانية، والتي صنفت كجماعة إرهابية قبل أكثر من عقدين.

ويمثل هذا القرار انتصارا دبلوماسيا لطالبان، "التي تم إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية" في روسيا منذ عام 2003، مما جعل أي تواصل معها يعتبر جريمة تستوجب العقوبة بموجب القانون الروسي.

ورغم هذا التصنيف، شاركت وفود من طالبان في عدد من المنتديات التي استضافتها روسيا، في إطار سعي موسكو إلى ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة.

وجاء حكم المحكمة استجابة لطلب من مكتب المدعي العام الروسي، في أعقاب اعتماد قانون في العام الماضي يتيح للمحاكم تعليق التصنيف الرسمي للحركة كمنظمة "إرهابية".

 

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