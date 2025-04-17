ضبط أسلحة وذخائر بحملة أمنية في جنوب سوريا

أعلن الأمن العام السوري، تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر في ريف درعا الشمالي جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الخميس، عن مصدر أمني قوله: "نفذت قوات إدارة الأمن العام في منطقة الجيدور بريف درعا الشمالي، حملة أمنية في بلدتي الفقيع والدلي، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة النارية والذخائر، بالإضافة إلى القبض على عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون".

وأوضح أنه تمت مصادرة الأسلحة والذخائر من مواقع مختلفة بعد مداهمات دقيقة، فيما تمت إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود متواصلة لمكافحة الجريمة، وخاصة ظاهرة انتشار السلاح.

وأكد استمرار الحملات لحماية الأمن والاستقرار، وعدم التهاون في التصدي لأي نشاط يهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع.